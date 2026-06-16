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Genrebild. (Jessica Gow/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska näringslivet

Sagax överväger riktad emission: ”Kan uppstå möjligheter”

Av Aron Sigblad
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Fastighetsbolaget Sagax utreder förutsättningarna för att göra en riktad nyemission av runt 30 miljoner D-aktier, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Parallellt planerar bolaget en spridningsemission av D-aktier via Avanza för att bredda ägandet och locka fler småsparare. Syftet är att stärka kapitalstrukturen och skapa utrymme för nya investeringar.

”Det kan uppstå attraktiva investeringsmöjligheter i rådande marknadsklimat”, skriver bolaget.

Läs hela pressmeddelandet
www.mfn.se
Emissionen kan göras via ett så kallat accelererat book building-förfarande
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