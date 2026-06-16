Sagax överväger riktad emission: ”Kan uppstå möjligheter”
Fastighetsbolaget Sagax utreder förutsättningarna för att göra en riktad nyemission av runt 30 miljoner D-aktier, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Parallellt planerar bolaget en spridningsemission av D-aktier via Avanza för att bredda ägandet och locka fler småsparare. Syftet är att stärka kapitalstrukturen och skapa utrymme för nya investeringar.
”Det kan uppstå attraktiva investeringsmöjligheter i rådande marknadsklimat”, skriver bolaget.
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