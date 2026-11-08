Regeringsbildningen • Omni förklarar
Sakpolitiken: Här är områdena där S och M måste imponera på C
Centerpartiet ska parallellförhandla med Socialdemokraterna och Moderaterna om ett politiskt ”totalpaket”. Det meddelade Elisabeth Thand Ringqvist på fredagen.
I detta paket så blir sakpolitik en viktig del och Centern vill få igenom så mycket av sin egen politik som möjligt.
Centerledaren räknade upp sex sakpolitiska områden där hon vill se konkreta reformer.
Här är områdena, och vad Centern har på sin önskelista.
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