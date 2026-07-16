Sänkt kreditbetyg pressar Oracle i AI-racet

Oracles massiva AI-satsningar pressar finanserna och bolaget riskerar att halka efter rivaler som Alphabet, Meta, Microsoft och Amazon, skriver Bloomberg.

Oracle investerar omkring 250 miljarder dollar i nya datacenter, vilket tömmer kassaflödet och pressar balansräkningen. Det fick nyligen S&P Global Ratings att sänka bolagets kreditbetyg till ett steg över skräpstatus.

Nedgraderingen gör det dyrare för Oracle att låna. Samtidigt vill investerare se att AI-satsningarna börjar ge avkastning innan bolaget tar på sig mer skuld.

– De befinner sig i en svår situation, säger DWS Americas räntechef George Catrambone till nyhetsbyrån.

Sanjac Alphas investeringschef Andrew Wells anser att Oracle är pressat och måste välja mellan att göra obligationsägarna eller aktieägarna nöjda.