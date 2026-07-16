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Illustrationsbild. (Shutterstock)
AI-kapplöpningen

Sänkt kreditbetyg pressar Oracle i AI-racet

Av Andreas Victorzon
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Oracles massiva AI-satsningar pressar finanserna och bolaget riskerar att halka efter rivaler som Alphabet, Meta, Microsoft och Amazon, skriver Bloomberg.

Oracle investerar omkring 250 miljarder dollar i nya datacenter, vilket tömmer kassaflödet och pressar balansräkningen. Det fick nyligen S&P Global Ratings att sänka bolagets kreditbetyg till ett steg över skräpstatus.

Nedgraderingen gör det dyrare för Oracle att låna. Samtidigt vill investerare se att AI-satsningarna börjar ge avkastning innan bolaget tar på sig mer skuld.

– De befinner sig i en svår situation, säger DWS Americas räntechef George Catrambone till nyhetsbyrån.

Sanjac Alphas investeringschef Andrew Wells anser att Oracle är pressat och måste välja mellan att göra obligationsägarna eller aktieägarna nöjda.

Räntechef: Är början på en motreaktion – kapital är inte gratis
Bloomberg  · Ofta betalvägg
S&P Global sänker Oracles kreditbetyg (9 juli)
www.spglobal.com
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