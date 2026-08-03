Sänkt pris på bensin – efter avblåsta Iranattacker

Oljepriserna faller tillbaka på måndagen och flera stora drivmedelskedjor sänker bensinpriset med 25 öre, rapporterar TT. Det nya bensinpriset blir runt 15,20 kronor och det nya dieselpriset hamnar på runt 20 kronor.

Det kan jämföras med priserna före Irankriget på cirka 15 respektive 17 kronor.

Donald Trumps senaste uttalande om att USA avstår från nya attacker mot Iran och siktar på att inleda samtal har fått oljepriserna att backa tillbaka kraftigt på måndagen.