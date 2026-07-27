Oljepriserna rasar efter krigspaus i Mellanöstern

Oljepriset och marknadsräntorna sjunker efter att USA och Iran tagit paus i stridigheterna under natten för första gången på nära två veckor.

Vid 06.15-tiden är spotpriset på brentolja ner nära 6 procent till cirka 92,50 dollar.

– Pausen i striderna mellan USA och Iran har fått oljepriset att falla tillbaka, men lättnaden på aktiemarknaden har varit begränsad, säger Fabien Yip, marknadsanalytiker på IG International i Sydney, till Bloomberg.