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Oljeplattform i Nordsjön där brentoljan utvinns. Arkivbild. (Hakon Mosvold Larsen / AP)
MellanösternkrisenOljemarknaden

Oljepriserna rasar efter krigspaus i Mellanöstern

Av Andreas Victorzon
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Oljepriset och marknadsräntorna sjunker efter att USA och Iran tagit paus i stridigheterna under natten för första gången på nära två veckor.

Vid 06.15-tiden är spotpriset på brentolja ner nära 6 procent till cirka 92,50 dollar.

– Pausen i striderna mellan USA och Iran har fått oljepriset att falla tillbaka, men lättnaden på aktiemarknaden har varit begränsad, säger Fabien Yip, marknadsanalytiker på IG International i Sydney, till Bloomberg.

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Analytiker: Marknaden är allt mindre benägen att prisa in en varaktig nedtrappning
TT
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