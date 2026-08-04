Oljebolags-vd: Kriget har inte påverkat oss

Oljejätten Saudi Aramco ökar vinsten. Bolaget har lyckats kringgå blockaden av Hormuzsundet och inte heller drabbats negativt av Houtirebellernas attacker, sa vd:n Amin Nasser i dag på en presskonferens.

– Vissa av våra anläggningar har angripits, men effekten har inte varit materiell, sa Amin Nasser, enligt Bloomberg.

Under årets andra kvartal levererade Aramco mindre olja än vanligt, men det till ett högre pris. Bolaget hade dock högre omkostnader, enligt Reuters.

Aramco har transporterat olja via pipelines till hamnstaden Yanbu på Saudiarabiens västkust. Nu jobbar man på att öka kapaciteten på den oljeledningen.

– Vi försöker vara redo för framtiden med ökade möjligheter för våra exporter.