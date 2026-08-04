ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Saudi Aramcos anläggning i Hawiyah. (Amr Nabil / AP)
MellanösternkrisenOljemarknaden

Oljebolags-vd: Kriget har inte påverkat oss

Av Daniel Persson
Publicerad:

Oljejätten Saudi Aramco ökar vinsten. Bolaget har lyckats kringgå blockaden av Hormuzsundet och inte heller drabbats negativt av Houtirebellernas attacker, sa vd:n Amin Nasser i dag på en presskonferens.

– Vissa av våra anläggningar har angripits, men effekten har inte varit materiell, sa Amin Nasser, enligt Bloomberg.

Under årets andra kvartal levererade Aramco mindre olja än vanligt, men det till ett högre pris. Bolaget hade dock högre omkostnader, enligt Reuters.

Aramco har transporterat olja via pipelines till hamnstaden Yanbu på Saudiarabiens västkust. Nu jobbar man på att öka kapaciteten på den oljeledningen.

– Vi försöker vara redo för framtiden med ökade möjligheter för våra exporter.

Vinsten ökade med 33 procent
TT
Höga oljepriser bidrog starkt till resultatet
AFP  · Ofta betalvägg
Inte heller Houtirebellernas attacker i juli ska ha drabbat bolaget nämnvärt
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Läs bokslutet från oljebolaget
pressmeddelande · www.aramco.com
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenOljemarknadenIranSaudiarabienMellanösternSaudi AramcoEnergi & råvaror