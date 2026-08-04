Irankriget lyfter saudiska oljejättens vinst

Saudi Aramco redovisar ett kraftigt vinstlyft efter att Irankriget drivit upp priserna på olja och gas. Den statliga oljejättens justerade nettovinst steg med 33 procent till 33,4 miljarder dollar under årets andra kvartal, rapporterar Bloomberg.

– Trots de omfattande störningarna i Hormuzsundet kunde vi hålla verksamheten i gång tack vare vår strategiska infrastruktur, säger vd Amin Nasser enligt nyhetsbyrån.

Aramco sålde sin olja för i snitt 108 dollar per fat, jämfört med 67 dollar under samma period i fjol.