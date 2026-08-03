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USA:s president Donald Trump. (Alex Brandon / AP)
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Trump till oljebolagen: ”De ska ge tillbaka och sänka priserna”

Av Tea Oscarsson
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USA:s president Donald Trump tycker att oljebolagen Chevron och Exxon Mobil ”tjänat för mycket pengar” på oljeprisuppgången under Irankriget. Det säger han till reportrar i Vita huset.

De båda bolagen rapporterade kraftiga vinstökningar i de senaste kvartalsrapporterna. Chevrons intäkter ökade med 400 procent jämfört med andra kvartalet i fjol, medan Exxons vinst mer än dubblerades.

– De ska ge tillbaka en del till allmänheten och det är bäst för dem att de sänker priserna mot kunderna, säger presidenten.

Trump: Jag gillar det inte
CNBC
Trump: Jag borde vara den sista att säga en sådan sak för jag är mycket för fritt företagande
Bloomberg  · Ofta betalvägg
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Trumps USAOljemarknadenIranUSAMellanösternNordamerika Donald TrumpChevronExxon MobilEnergi & råvarorAmerikansk politik