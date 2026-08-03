Trump till oljebolagen: ”De ska ge tillbaka och sänka priserna”

USA:s president Donald Trump tycker att oljebolagen Chevron och Exxon Mobil ”tjänat för mycket pengar” på oljeprisuppgången under Irankriget. Det säger han till reportrar i Vita huset.

De båda bolagen rapporterade kraftiga vinstökningar i de senaste kvartalsrapporterna. Chevrons intäkter ökade med 400 procent jämfört med andra kvartalet i fjol, medan Exxons vinst mer än dubblerades.

– De ska ge tillbaka en del till allmänheten och det är bäst för dem att de sänker priserna mot kunderna, säger presidenten.