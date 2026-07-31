Irankriget driver upp oljejättarnas vinster

Den amerikanska energijätten Chevrons vinster ökade klart mer än väntat under det andra kvartalet, enligt bolagets delårsrapport. Bakgrunden är att Mellanösternkrisen pressat upp priserna på energi och drivmedel.

Vinsten nästan femdubblades till 12,1 miljarder dollar jämfört med samma kvartal förra året. Det är den största vinsten sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022, konstaterar Bloomberg.

Tidigare har bolag som brittiska Shell och franska Total rapporterat brant stigande vinster under det gångna kvartalet.