Iran: Har sålt olja för 18 miljarder dollar under kriget

En japansk oljetanker som passerade Hormuzsundet i slutet av maj. Arkivbild.

Iran har sålt olja för omkring 18 miljarder dollar, motsvarande 175 miljarder kronor, sedan kriget inleddes. Det hävdar landets oljeminister Mohsen Paknejad enligt Reuters.

Enligt Paknejad sålde Iran olja för motsvarande 110 miljarder kronor under kriget, och 54 miljarder under vapenvilan, när exporten ökade på grund av minskad risk i Hormuzsundet.

Det står för drygt 60 procent av vad Iran väntas tjäna på olja i sin årliga budget, säger ministern.