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USA:s finansminister Scott Bessent. (Allison Robbert /AP/TT / AP)
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Bessent hävdar att Iran-samtal pågår – oljepriset backar

Av Tea Oscarsson
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USA och Iran kan nå ett avtal om Hormuzsundet redan i dag eller i morgon. Det hävdar USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med CNBC.

– Vi är i samtal med iranierna, säger han vidare.

Iran har tidigare nekat till att det pågår några samtal.

Brentoljepriset backar på uttalandet.

Bessent: Vi samtalar med Iran
CNBC
Nordsjöoljan backade från 85 dollar till 81 dollar efter uttalandet
TT
USA: Iranavtal kan vara nära – oljan sjunker
efn.se
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