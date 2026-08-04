Bessent hävdar att Iran-samtal pågår – oljepriset backar
USA och Iran kan nå ett avtal om Hormuzsundet redan i dag eller i morgon. Det hävdar USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med CNBC.
– Vi är i samtal med iranierna, säger han vidare.
Iran har tidigare nekat till att det pågår några samtal.
Brentoljepriset backar på uttalandet.
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