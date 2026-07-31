Oljejätten BP lämnar Nordsjön efter ett halvt sekel

Den brittiska oljejätten BP vill sälja hela sin verksamhet i Nordsjön som en del av en översyn av bolagets verksamheter, enligt ett pressmeddelande.

– Storbritannien har varit vårt hem i över 100 år och kommer fortsätta att spela en viktig roll för vår framtid, säger vd:n Meg O’Neill i ett uttalande.

Oljejätten vill nu fokusera på de mest lönsamma möjligheterna i sin portfölj, tillägger hon.

Bloomberg har tidigare rapporterat att bolagets verksamhet i Nordsjön kan vara värd runt 25 miljarder kronor vid en försäljning. BP har utvunnit olja i området sedan 70-talet, skriver Financial Times.