Brentoljan över 100 dollar för första gången sedan maj

Oljepriset rusar på torsdagen efter de senaste upptrappningarna i Mellanöstern. Brentoljan steg som mest närmare 7 procent och passerade 100 dollar fatet för första gången sedan den 26 maj.

Den amerikanska WTI-oljan var samtidigt upp över 5 procent till runt 91 dollar fatet.

Utvecklingen kommer efter att Huthirebeller tagit på sig attacker mot två saudiska oljetankrar i Röda havet.

Sent på onsdagen hotade Donald Trump att bomba en bro eller ett kraftverk i Iran för varje skepp i Hormuzsundet som landet attackerar.