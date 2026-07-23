Brentoljan över 100 dollar för första gången sedan maj
Oljepriset rusar på torsdagen efter de senaste upptrappningarna i Mellanöstern. Brentoljan steg som mest närmare 7 procent och passerade 100 dollar fatet för första gången sedan den 26 maj.
Den amerikanska WTI-oljan var samtidigt upp över 5 procent till runt 91 dollar fatet.
Utvecklingen kommer efter att Huthirebeller tagit på sig attacker mot två saudiska oljetankrar i Röda havet.
Sent på onsdagen hotade Donald Trump att bomba en bro eller ett kraftverk i Iran för varje skepp i Hormuzsundet som landet attackerar.
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