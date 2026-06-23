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Arkivbild. (Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN)
Svenska sparandet

SAS-kortet blir 43 procent dyrare: ”Ganska våldsamt”

Av Aron Sigblad
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Årsavgiften för det populära bonuskortet SAS Mastercard Premium höjs med 43 procent. Det rapporterar E24.

I kronor stiger den årliga kostnaden från 2 335 till 3 348 kronor och höjningen gäller från 1 september.

Enligt storbanken SEB som står bakom kortet är ”högre kostnader för driften” orsaken till avgiftshöjningen.

Högskolelektorn och experten på lojalitetsprogram, Ulf Stigen, menar att bankens prisökning är ”ganska våldsam” och tror att många kunder kommer att ompröva kortet.

Räntan på kortet höjs till 39,52 från 33,87 procent
e24.no

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