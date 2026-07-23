Satellitbilder visar: Iran återuppbyggs snabbt

Iran har snabbt återuppbyggt infrastruktur som skadats i amerikanska och israeliska luftanfall. Detta enligt satellitbilder och uppgifter från israeliska och västerländska källor, skriver Wall Street Journal.

Militärbaser, broar, hamnar och fabriker har reparerats och vapenlager fyllts på med en hastighet som oroar Israel. Det förklarar hur Iran kunnat vara så motståndskraftigt trots tiotusentals luftanfall, enligt källorna.

Iran återhämtade sig lika snabbt efter tolvdagarskriget med Israel förra sommaren, enligt den tidigare israeliska befälhavaren Ran Kochav.

– De fyllde på sina lager. De har väldigt imponerande industrialiserings- och återuppbyggnadsförmågor, säger han.