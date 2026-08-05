SD: Lägre studieskulder för personer på glesbygden
Personer som bor i glesbygdskommuner och arbetar i offentlig sektor ska få sina studieskulder nedskrivna. Det föreslog Sverigedemokraterna under en pressträff i Piteå på onsdagen, rapporterar TT.
Enligt förslaget ska studieskulderna skrivas ner med en femtedel per år under en femårsperiod. Syftet uppges vara att locka fler invånare till glesbygdskommunerna. Enligt TT skulle 73 kommuner beröras av SD:s förslag.
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