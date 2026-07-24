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Sverigedemokraternas valaffischer. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

SD:s valaffischer förstörda på flera orter

Av Hannah Gustafsson
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Sverigedemokraterna har fått sina valaffischer förstörda på flera håll i landet.

På Gotland hade någon klottrat ”Nazism i regeringen” samt en Hitler-mustasch på Jimmie Åkesson.

– Demokratin ska ju få arbeta utifrån sina åsikter och varje parti måste ju få berätta vad de vill, säger partiets ordförande på Gotland Lars Engelbrektsson.

I Norrtälje hade partiet i stället fått sina valaffischer nedrivna. Partiet har polisanmält händelsen och planerar att sätta upp nya affischer.

Mellan Stockholm och Nacka ska två personer på elsparkcykel ha rivit ner affischer förra veckan, skriver Expressen.

Lars Engelbrektsson ska polisanmäla vandaliseringen (22 juli)
radio+text · Sveriges Radio
Jacob Heitmann (SD) i Norrtälje: ”Det är, i mitt tycke, en attack på demokrati” (16 juli)
www.norrteljetidning.se
De två personerna i Stockholm fångades på film (14 juli)
Expressen
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