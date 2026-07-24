SD:s valaffischer förstörda på flera orter
Sverigedemokraterna har fått sina valaffischer förstörda på flera håll i landet.
På Gotland hade någon klottrat ”Nazism i regeringen” samt en Hitler-mustasch på Jimmie Åkesson.
– Demokratin ska ju få arbeta utifrån sina åsikter och varje parti måste ju få berätta vad de vill, säger partiets ordförande på Gotland Lars Engelbrektsson.
I Norrtälje hade partiet i stället fått sina valaffischer nedrivna. Partiet har polisanmält händelsen och planerar att sätta upp nya affischer.
Mellan Stockholm och Nacka ska två personer på elsparkcykel ha rivit ner affischer förra veckan, skriver Expressen.
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