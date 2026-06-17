ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Sverigedemokraternas näringspolitiske talesperson och ordförande i näringsutskottet Tobias Andersson (SD) under dagens pressträff. (Jessica Gow/TT / TT Nyhetsbyrån)
Politik

SD vill att ny minister får jaga ”skatteslöseri”

Av Tor Gasslander
Publicerad:

SD vill inrätta en särskild effektiviseringsminister med uppdrag att stoppa vad partiet beskriver som omfattande ”skatteslöseri” inom myndigheterna.

– Slöseriet i det offentliga är i det stora hela oförändrat under den här tiden och så kan vi helt enkelt inte ha det, säger partiets näringspolitiska talesperson Tobias Andersson om den senaste mandatperioden under en pressträff.

Partiet tillsätter också en intern arbetsgrupp som ska ta fram förslag på hur myndigheter och departement kan spara pengar.

Josef Fransson (SD): Tror också att SD är bäst lämpade att inneha en sådan ministerpost
TT
Moderaterna vill se ”slöserikommission” (2 juni)
Sveriges Radio
Finansministern om myndigheternas kommnikatörer: ”Bör se sig om efter ett annat jobb” (26 maj)
Expressen
Annons
Sommarens bästa hotelldeal – upp till 30% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen