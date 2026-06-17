SD vill att ny minister får jaga ”skatteslöseri”

SD vill inrätta en särskild effektiviseringsminister med uppdrag att stoppa vad partiet beskriver som omfattande ”skatteslöseri” inom myndigheterna.

– Slöseriet i det offentliga är i det stora hela oförändrat under den här tiden och så kan vi helt enkelt inte ha det, säger partiets näringspolitiska talesperson Tobias Andersson om den senaste mandatperioden under en pressträff.

Partiet tillsätter också en intern arbetsgrupp som ska ta fram förslag på hur myndigheter och departement kan spara pengar.