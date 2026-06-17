SD vill sänka lönen för politiska vildar kraftigt

Politiska vildar har sina arbetsrum i en särskild korridor i riksdagen. På bilden syns tidigare socialdemokraten Jamal El-Hajs rum.

Sverigedemokraterna vill kraftigt sänka arvodet för ledamöter i Sveriges riksdag som inte tillhör något parti, uppger gruppledaren Linda Lindberg för Ekot.

Enligt partiets förslag ska arvodet för så kallade politiska vildar sänkas från dagens 81 400 kronor i månaden till att som mest motsvara den svenska medianlönen. Enligt SCB ligger den i dag på 38 300 kronor.

– Du går inte på gruppmöten, du sitter inte med i utskotten, du har inte utskottshandlingar att läsa och det är en massa andra saker man inte heller gör, säger Linda Lindberg.

SD har tidigare föreslagit att grundlagen ändras så att partilösa kan bli av med sin riksdagsplats. En sådan ändring skulle dock ta tid: grundlagsändringar måste röstas igenom i riksdagen två gånger, med ett riksdagsval mellan omröstningarna.