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Politiska vildar har sina arbetsrum i en särskild korridor i riksdagen. På bilden syns tidigare socialdemokraten Jamal El-Hajs rum. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Politiska vildarna

SD vill sänka lönen för politiska vildar kraftigt

Av Tor Gasslander
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Sverigedemokraterna vill kraftigt sänka arvodet för ledamöter i Sveriges riksdag som inte tillhör något parti, uppger gruppledaren Linda Lindberg för Ekot.

Enligt partiets förslag ska arvodet för så kallade politiska vildar sänkas från dagens 81 400 kronor i månaden till att som mest motsvara den svenska medianlönen. Enligt SCB ligger den i dag på 38 300 kronor.

– Du går inte på gruppmöten, du sitter inte med i utskotten, du har inte utskottshandlingar att läsa och det är en massa andra saker man inte heller gör, säger Linda Lindberg.

SD har tidigare föreslagit att grundlagen ändras så att partilösa kan bli av med sin riksdagsplats. En sådan ändring skulle dock ta tid: grundlagsändringar måste röstas igenom i riksdagen två gånger, med ett riksdagsval mellan omröstningarna.

SD vill också att politiska vildar fråntas rätten till fria resor och arbetsbostad
radio+text · Sveriges Radio
Lindberg: ”Jag tycker att en partilös inte ska ha mer än vad en medianlön i Sverige ligger på”
Sveriges Television
Medianlönen i Sverige
bakgrund · www.scb.se
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