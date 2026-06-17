Tidigare vänsterpartisten kallar förslaget ”helt absurt”

Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat är båda politiska vildar i riksdagen efter att ha uteslutits ur Vänsterpartiet för knappt ett år sedan.

Daniel Riazat, tidigare vänsterpartist, reagerar kraftigt på Sverigedemokraternas förslag om att kraftigt sänka arvodet för politiska vildar i riksdagen, rapporterar Ekot.

– Jag har skrivit fler motioner tillsammans med mina kamrater som också är vildar sen jag blev det än jag gjorde tidigare, säger Riazat, som kallar förslaget ”helt absurt”.

Sverigedemokraterna meddelade på onsdagen att de vill att vildarna förlorar rätten till betalda resor och arbetsbostäder, och att deras arvode sänks från drygt 80 000 kronor till att motsvara en svensk medianlön: strax över 38 000.