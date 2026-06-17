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Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat är båda politiska vildar i riksdagen efter att ha uteslutits ur Vänsterpartiet för knappt ett år sedan. (Oscar Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Politiska vildarna

Tidigare vänsterpartisten kallar förslaget ”helt absurt”

Av Tor Gasslander
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Daniel Riazat, tidigare vänsterpartist, reagerar kraftigt på Sverigedemokraternas förslag om att kraftigt sänka arvodet för politiska vildar i riksdagen, rapporterar Ekot.

– Jag har skrivit fler motioner tillsammans med mina kamrater som också är vildar sen jag blev det än jag gjorde tidigare, säger Riazat, som kallar förslaget ”helt absurt”.

Sverigedemokraterna meddelade på onsdagen att de vill att vildarna förlorar rätten till betalda resor och arbetsbostäder, och att deras arvode sänks från drygt 80 000 kronor till att motsvara en svensk medianlön: strax över 38 000.

Sverigedemokraterna menar att vildar inte behöver jobba lika mycket som andra ledamöter
radio+text · Sveriges Radio
Lindberg: ”Jag tycker att en partilös inte ska ha mer än vad en medianlön i Sverige ligger på”
Sveriges Television
Medianlönen i Sverige
bakgrund · www.scb.se
Nio personer sitter kvar som vildar efter att ha lämnat sina partier – rekord (20 maj)
www.etc.se  · Ofta betalvägg
Riazat kandiderar också för valsamarbetet Stockholms Vänsterallians i kommunavalet (22 april)
www.altinget.se
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