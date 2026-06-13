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Prideparad i Seoul. Arkivbild från 2023. (Ahn Young-joon/AP)
Politiska läget i Sydkorea

Seoul firar Pride: ”Sluta låtsas som att vi inte finns”

Av Ebba Örn
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Tusentals människor fyllde under lördagen centrala Seoul med regnbågsflaggor. Den årliga Prideparaden är den enda gången på året som HBTQ-personer i Sydkorea kan visa exakt vilka de är, säger filmskaparen Jay Park till The Guardian.

Homosexualitet är fortfarande stigmatiserat i landet och samkönade äktenskap är inte lagliga. Försök att få till en antidiskrimineringslag har dessutom stoppats gång på gång av landets konservativa.

Koreanska politiker har länge behandlat minoritetsfrågor som oviktiga, menar Jay Park.

– Sluta låtsas som att vi inte existerar. Rösta igenom antidiskrimineringslagen nu, säger Park.

En motdemonstration hölls precis i närheten
www.theguardian.com
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