Trend: Sydkoreaner köper mat som aldrig dyker upp

I Sydkorea har matleveransappen ”Food never comes” blivit omåttligt populär. Appen erbjuder vanliga maträtter som stekt ris, pasta och vitlöksbröd – skillnaden är bara att allt är på låtsas och att maten aldrig dyker upp, rapporterar The Times.

Användarna lägger beställningar och betalar med låtsaspengar. Sedan kan de följa buden på en karta. Funktionen är en i raden av så kallade ”dopaminappar” som trendar i Sydkorea. Syftet är att användarna ska få samma ”kick” som vid ett vanligt köp, men utan några ekonomiska eller hälsomässiga konsekvenser.

– Jag beställer alltså ingenting, men bara tanken på att kunna göra det känns ändå som att det lindrar stressen en aning, säger användaren Kim till den sydkoreanska tidningen Hankook Ilbo.

Enligt psykologiprofessorn Pamela Rutledge är förväntan inför en upplevelse ofta nästan lika njutbar som själva upplevelsen. Att ha något att se fram emot kan därför ge en positiv känsla redan innan det faktiskt händer.