Sex miljarder skäl till ny avgift för EU:s nätshoppare
När EU nu inför en ny avgift på lågprisvaror från länder utanför unionen är det inte bara fyndjägare som påverkas. Logistikbolag varnar för mer krångel i tullen och långsammare lev…
Bloomberg
EU Sees 6 Billion Reasons for New Levy on Online Shoppers
Bargain-hunting consumers across the European Unio…
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