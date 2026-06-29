ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Ekonomi

Sex miljarder skäl till ny avgift för EU:s nätshoppare

The EU’s fee is collected on an individual item based on its product code. (Viktoria Bank/TT)

När EU nu inför en ny avgift på lågprisvaror från länder utanför unionen är det inte bara fyndjägare som påverkas. Logistikbolag varnar för mer krångel i tullen och långsammare lev…

Läs hela artikeln
Bloomberg

EU Sees 6 Billion Reasons for New Levy on Online Shoppers

Bargain-hunting consumers across the European Unio…

Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer

  • Förklaring & fördjupning
  • Gå förbi betalväggar
  • Annonsfri upplevelse
Bli medlem
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen