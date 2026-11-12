Flera elever och andra med insyn i Sigtunaskolans internatverksamhet säger till Expressen att internatchefen Mazdak Sarvari sett mellan fingrarna vad gäller kamratuppfostran på skolan.

– Han har ju vetat om alla saker som har hänt genom åren som liknar det som hänt nu. Och det har de inte gjort något åt, säger en elev.

En annan säger att Sarvari ”kollar åt sidan” och ”vet exakt vad som pågår”.

Bilden framkommer också i flera anmälningar till Skolinspektionen.

Sarvari hänvisar till ett uttalande från Sigtunaskolans vd Sofia Kinberg, där hon bland annat skriver att det florerar mycket rykten och känslor.

”Just nu hanterar vi att det förekommit mycket allvarliga händelser vilket behöver hanteras noga och professionellt”, fortsätter hon.

I veckan meddelade Sigtunaskolan att veckointernatet läggs ner.