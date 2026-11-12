Sigtunaelever: Chefen vet exakt vad som pågår
Flera elever och andra med insyn i Sigtunaskolans internatverksamhet säger till Expressen att internatchefen Mazdak Sarvari sett mellan fingrarna vad gäller kamratuppfostran på skolan.
– Han har ju vetat om alla saker som har hänt genom åren som liknar det som hänt nu. Och det har de inte gjort något åt, säger en elev.
En annan säger att Sarvari ”kollar åt sidan” och ”vet exakt vad som pågår”.
Bilden framkommer också i flera anmälningar till Skolinspektionen.
Sarvari hänvisar till ett uttalande från Sigtunaskolans vd Sofia Kinberg, där hon bland annat skriver att det florerar mycket rykten och känslor.
”Just nu hanterar vi att det förekommit mycket allvarliga händelser vilket behöver hanteras noga och professionellt”, fortsätter hon.
I veckan meddelade Sigtunaskolan att veckointernatet läggs ner.
Misstänkta övergreppen på Sigtunaskolan — det gäller saken
- Minst åtta elever på Sigtunaskolan har utsatts för övergrepp och misshandel under hösten 2026, enligt flera polisanmälningar och tingsrättshandlingar.
- Två manliga elever i 18-årsåldern häktades, misstänkta för grovt sexuellt ofredande, grov misshandel, olaga tvång och hot, medan ytterligare tre personer misstänks för brott.
- Brotten har enligt åklagaren skett inom ett inofficiellt system där äldre elever utövat makt och utdelat straff mot yngre, bland annat med svärd och enligt hemliga regelböcker.
- Skolinspektionen har tagit emot nästan 30 anmälningar om allvarliga händelser och har inlett en ny tillsyn av Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.
- Skolledningen har stängt av de misstänkta eleverna, hållit krismöte med föräldrar och beslutat att lägga ner veckointernatet från 2027.