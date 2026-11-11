(Anders Wiklund / TT / TT Nyhetsbyrån)

Alla Vänsterpartiets 25 distrikt ställer sig bakom kravet på ministerposter, enligt Ekots källor.

Det ska ha slagits fast under ett digitalt möte med samtliga distriktsordförande i måndags kväll, där också partiledaren Nooshi Dadgostar deltog.

Stödet för linjen beskrivs som ”massivt” inom partiet – distriktsordförandena tar hellre ett extraval än att ge upp kravet, enligt källorna.

– Vi ska inte vika oss, säger en av dem.

Efter onsdagens möte med de rödgröna partierna i Tändstickspalatset i Stockholm slog ledningen återigen fast att kravet ligger kvar.