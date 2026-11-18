SJ:s vd Jonas Abrahamsson har förståelse för människor som har svårt att lita på bolagets tågtrafik.

– Vi är långt ifrån nöjda, kan bli bättre på väldigt mycket och behöver ha en stabilare leverans, säger han till GP.

Att endast sju av tio tåg klassas som punktliga i Sverige är ”inte tillräckligt bra”, menar Abrahamsson.

En del problem går att skylla på SJ, men han betonar samtidigt att många förseningar beror på eftersatt infrastruktur.