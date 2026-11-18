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Just nu

Det råder tågförseningar i hela landet på grund av problem med Trafikverkets telefonisystem, uppger myndighetens kommunikatör Pär Aronsson för P4 Göteborg.

Felet leder till att inkommande samtal inte kommit fram till vissa tåg och trafikledningen. Trafikverket har fått förmedla tillfälliga nummer till tågen, vilket lett till förseningar.

Vad som orsakat felet är oklart.