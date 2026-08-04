Sjöfartsverket: Lotsen starkt berörd – såg inget avvikande

Lotsen befann sig ombord på fartyget under den dödliga båtolyckan utanför Tjörn, bekräftar Sjöfartsverket för flera medier.

– Vi kan bara upprepa det som vi har sagt från start och det är att han inte noterade någonting avvikande, hade han gjort det så hade man förstås avbrutit färden och slagit larm, säger Björn Alverfeldt på Sjöfartsverket.

Lotsen misstänks för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Han har tilldelats en försvarare men ännu inte delgivits misstanke om brott. Förhör kommer att hållas under dagen.

– Han är starkt berörd av det som hänt, jag tror inte att någon har lämnats oberörd av det här, säger Alverfeldt i en intervju med SvD.

Sedan tidigare har kaptenen på fartyget häktats, på sannolika skäl misstänkt för samma brott. Han nekar till brott.