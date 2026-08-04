Sjöfartsverket: Lotsen starkt berörd – såg inget avvikande
Lotsen befann sig ombord på fartyget under den dödliga båtolyckan utanför Tjörn, bekräftar Sjöfartsverket för flera medier.
– Vi kan bara upprepa det som vi har sagt från start och det är att han inte noterade någonting avvikande, hade han gjort det så hade man förstås avbrutit färden och slagit larm, säger Björn Alverfeldt på Sjöfartsverket.
Lotsen misstänks för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Han har tilldelats en försvarare men ännu inte delgivits misstanke om brott. Förhör kommer att hållas under dagen.
– Han är starkt berörd av det som hänt, jag tror inte att någon har lämnats oberörd av det här, säger Alverfeldt i en intervju med SvD.
Sedan tidigare har kaptenen på fartyget häktats, på sannolika skäl misstänkt för samma brott. Han nekar till brott.
Båtolyckan utanför Tjörn – det gäller saken
- En fritidsbåt och ett norskt lastfartyg kolliderade utanför Tjörn på tisdagskvällen den 28 juli 2026.
- En familj på fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. Pappan och sonen kunde tas upp av allmänhet och föras till sjukhus. Mamman och dottern hittades senare döda.
- Fartygets befälhavare har häktats misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Även den lots som befann sig ombord på fartyget misstänks för samma brott och ska förhöras.
- Statens haverikommission utreder olyckan och har beslagtagit fartygets svarta låda för att undersöka radar- och ljuddata.