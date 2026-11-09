Sjuårig flicka ihjälskjuten av militärhelikopter i Mexiko
En sjuårig amerikansk flicka sköts ihjäl av mexikansk militär vid gränsen till Texas i slutet av oktober, rapporterar CBS News. Flickan befann sig i en bil tillsammans med sina föräldrar och fyra syskon när en militärhelikopter började jaga dem.
Enligt åklagare trodde militären att bilen kördes av kriminella som hade skjutit mot helikoptern tidigare. Flickans pappa ska ha klivit ur bilen för att signalera att de var oskyldiga, men helikoptern ska ha skjutit ändå.
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