Sjukvården blir allt oftare måltavla i krig – 2 500 attacker under 2025

Sjukvårdare i Gaza och i Ukraina. En ambulans som förstörts i Libanon.

Trots att internationell rätt ger sjukhus och vårdpersonal ett särskilt skydd är de återkommande måltavlor i världens konflikter.

Sedan 2021 har antalet attacker mot sjukvården mer än fördubblats globalt, rapporterar The Guardian. Drivet av Rysslands invasion av Ukraina 2022 och Israels krig i Gaza 2023 nådde antalet en topp 2024, men ligger fortfarande kvar på historiskt höga nivåer, enligt Safeguarding Health in Conflict Coalition.

Bara förra året dokumenterade organisationen över 2 500 attacker i 33 länder.

Sedan 2021 har flest vårdarbetare dödats i Palestina (811), följt av Libanon (569), Ukraina (482), Sudan (230) och Myanmar (176).