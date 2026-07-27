Sjukvården blir allt oftare måltavla i krig – 2 500 attacker under 2025
Trots att internationell rätt ger sjukhus och vårdpersonal ett särskilt skydd är de återkommande måltavlor i världens konflikter.
Sedan 2021 har antalet attacker mot sjukvården mer än fördubblats globalt, rapporterar The Guardian. Drivet av Rysslands invasion av Ukraina 2022 och Israels krig i Gaza 2023 nådde antalet en topp 2024, men ligger fortfarande kvar på historiskt höga nivåer, enligt Safeguarding Health in Conflict Coalition.
Bara förra året dokumenterade organisationen över 2 500 attacker i 33 länder.
Sedan 2021 har flest vårdarbetare dödats i Palestina (811), följt av Libanon (569), Ukraina (482), Sudan (230) och Myanmar (176).
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