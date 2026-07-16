ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Joakim Lagergren, arkivbild från 2024. (MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN)
Golfsäsongen

Skada stör Lagergren – efter nysning i gymmet

Av Patrik Dahlin
Publicerad:

Golfaren Joakim Lagergren har fått en bra start på majortävlingen British Open men dras med ryggsmärtor efter en udda skada.

Olyckan var framme när han tränade i gymmet på onsdagsmorgonen.

– Lite oflyt. Jag var nere i en stretchposition och nös – och det gillade inte ryggen.

Lagergren har för avsikt att ”bita ihop” och spela vidare så länge inte skadan förvärras. Han ligger två slag under par efter den första dagen, i skrivande stund två slag från delad ledning.

Resten av torsdagen handlar om återhämtning
Aftonbladet
Är Lagergrens första start i tävlingen
Expressen
Följ resultatet här
www.theopen.com
Annons
Fira med blommor — euroflorist levererar nästa dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen