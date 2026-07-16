Skada stör Lagergren – efter nysning i gymmet

Golfaren Joakim Lagergren har fått en bra start på majortävlingen British Open men dras med ryggsmärtor efter en udda skada.

Olyckan var framme när han tränade i gymmet på onsdagsmorgonen.

– Lite oflyt. Jag var nere i en stretchposition och nös – och det gillade inte ryggen.

Lagergren har för avsikt att ”bita ihop” och spela vidare så länge inte skadan förvärras. Han ligger två slag under par efter den första dagen, i skrivande stund två slag från delad ledning.