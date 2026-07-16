Skada stör Lagergren – efter nysning i gymmet
Golfaren Joakim Lagergren har fått en bra start på majortävlingen British Open men dras med ryggsmärtor efter en udda skada.
Olyckan var framme när han tränade i gymmet på onsdagsmorgonen.
– Lite oflyt. Jag var nere i en stretchposition och nös – och det gillade inte ryggen.
Lagergren har för avsikt att ”bita ihop” och spela vidare så länge inte skadan förvärras. Han ligger två slag under par efter den första dagen, i skrivande stund två slag från delad ledning.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen