Ciggrökande britt skuggar ledaren: ”Förlåt mamma”

Ludvig Åberg fick en tuff start på British Open. När det första varvet spelats färdigt ligger den svenska golfstjärnan ett över par, sex slag från amerikanen Jackson Suber i ledning.

Utöver Suber har även engelsmannen Daniel Brown stuckit ut – inte bara för sitt stabila spel. 31-åringen syntes röka cigaretter på banan Royal Birkdale.

En vanlig runda brukar landa på sju-åtta cigaretter. Det är ett sätt att stilla nerverna, förklarar Brown.

– Förlåt mamma, säger han enligt Sportbladet.

Henrik Stenson och Joakim Lagergren ligger bäst till bland svenskarna, på delad trettonde plats.