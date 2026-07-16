Ciggrökande britt skuggar ledaren: ”Förlåt mamma”
Ludvig Åberg fick en tuff start på British Open. När det första varvet spelats färdigt ligger den svenska golfstjärnan ett över par, sex slag från amerikanen Jackson Suber i ledning.
Utöver Suber har även engelsmannen Daniel Brown stuckit ut – inte bara för sitt stabila spel. 31-åringen syntes röka cigaretter på banan Royal Birkdale.
En vanlig runda brukar landa på sju-åtta cigaretter. Det är ett sätt att stilla nerverna, förklarar Brown.
– Förlåt mamma, säger han enligt Sportbladet.
Henrik Stenson och Joakim Lagergren ligger bäst till bland svenskarna, på delad trettonde plats.
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