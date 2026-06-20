Skadeglädje och kritik från Norge efter utklassningen: ”Ser ut som småpojkar”
Att Sverige släppte in fem bollar i den viktiga VM-matchen mot Nederländerna gick inte obemärkt förbi i grannlandet Norge. Flera norska medier konstaterade att Sverige blev utklassat och förödmjukat.
”Hallå! Måste vakna nu! Nederländerna leker sig fram”, skrev VG i sin direktrapportering efter 4–0-målet.
TV2 slår fast att Sverige har kommit ner på jorden ”efter att ha fått en rejäl lektion i fotboll” av Nederländerna.
Även experterna i de norska studiorna är mycket kritiska.
– Nederländerna får svenskarna att se ut som småpojkar, säger NRK-experten Christian Nilssen.
Matchen slutade med en 1–5-förlust.
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