Skadeglädje och kritik från Norge efter utklassningen: ”Ser ut som småpojkar”

Graham Potter fick se sitt lag släppa in en drös mål mot Nederländerna.

Att Sverige släppte in fem bollar i den viktiga VM-matchen mot Nederländerna gick inte obemärkt förbi i grannlandet Norge. Flera norska medier konstaterade att Sverige blev utklassat och förödmjukat.

”Hallå! Måste vakna nu! Nederländerna leker sig fram”, skrev VG i sin direktrapportering efter 4–0-målet.

TV2 slår fast att Sverige har kommit ner på jorden ”efter att ha fått en rejäl lektion i fotboll” av Nederländerna.

Även experterna i de norska studiorna är mycket kritiska.

– Nederländerna får svenskarna att se ut som småpojkar, säger NRK-experten Christian Nilssen.

Matchen slutade med en 1–5-förlust.