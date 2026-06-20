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Graham Potter fick se sitt lag släppa in en drös mål mot Nederländerna. (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMReaktioner på Sveriges VM

Skadeglädje och kritik från Norge efter utklassningen: ”Ser ut som småpojkar”

Av Jacob Ruderstam
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Att Sverige släppte in fem bollar i den viktiga VM-matchen mot Nederländerna gick inte obemärkt förbi i grannlandet Norge. Flera norska medier konstaterade att Sverige blev utklassat och förödmjukat.

”Hallå! Måste vakna nu! Nederländerna leker sig fram”, skrev VG i sin direktrapportering efter 4–0-målet.

TV2 slår fast att Sverige har kommit ner på jorden ”efter att ha fått en rejäl lektion i fotboll” av Nederländerna.

Även experterna i de norska studiorna är mycket kritiska.

– Nederländerna får svenskarna att se ut som småpojkar, säger NRK-experten Christian Nilssen.

Matchen slutade med en 1–5-förlust.

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NRK: ”Sverige i total upplösning”
NRK
TV2: Nederländerna förödmjukar Sverige
www.tv2.no
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