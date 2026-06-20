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Många har samlats vid Gamla Ullevi för att se Sveriges match mot Nederländerna. (Hanna Brunlöf/TT / TT Nyhetsbyrån)
Fotbolls-VMReaktioner på Sveriges VM

Trängsel och kaos vid Ullevi – en till sjukhus

Av Jacob Ruderstam
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Många har samlats vid Gamla Ullevi i Göteborg för att titta på Sveriges match mot Nederländerna. Inför avspark var det rejält trångt, och flera personer svimmade i köerna, rapporterar GP.

– Det är främst på grund av värmen, säger polisens vakthavande befäl Morten Gunneng till tidningen.

En person fick föras till sjukhus.

Omkring 15 000 platser på fotbollsarenan har öppnats upp för supportrar.

Flera har fått hjälp av sjukvårdspersonal
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Det har varit köer i flera timmar vid arenan
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