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Många svenskar har tagit sig ut för att se matchen mellan Sverige och Nederländerna. Här bilder från Kungsbacka och Stockholm. (TT / Bildbyrån)
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Gult och blått på gator och torg inför viktiga matchen

Av Jacob Ruderstam
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Det är många svenska supportrar ute på gator och torg inför kvällens viktiga gruppspelsmatch mot Nederländerna. I Göteborg ska matchen bland annat visas på arenan Gamla Ullevi, och där var det långa köer redan vid 17-tiden.

– Det här kommer att fyllas fort, säger Lotta Nibell på evenemangs- och arenabolaget Got event till GP.

På torget i Sundsvall börjar också fans iklädda gula och blåa färger flockas.

– Det kommer att bli väldigt bra, säger Maja till ST.

Runt storbildsskärmen i Uppsala samlades människor flera timmar innan match. Tusentals människor väntas se matchen vid Studenternas IP, trots oväder.

– Vi räknar med att minst 5 000 dyker upp, säger arenachefen till UNT.

I Göteborg ska matchen visas för 18 000 i och runt Ullevi
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Fotbolls-VMReaktioner på Sveriges VMFotboll