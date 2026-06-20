Gult och blått på gator och torg inför viktiga matchen

Många svenskar har tagit sig ut för att se matchen mellan Sverige och Nederländerna. Här bilder från Kungsbacka och Stockholm.

Det är många svenska supportrar ute på gator och torg inför kvällens viktiga gruppspelsmatch mot Nederländerna. I Göteborg ska matchen bland annat visas på arenan Gamla Ullevi, och där var det långa köer redan vid 17-tiden.

– Det här kommer att fyllas fort, säger Lotta Nibell på evenemangs- och arenabolaget Got event till GP.

På torget i Sundsvall börjar också fans iklädda gula och blåa färger flockas.

– Det kommer att bli väldigt bra, säger Maja till ST.

Runt storbildsskärmen i Uppsala samlades människor flera timmar innan match. Tusentals människor väntas se matchen vid Studenternas IP, trots oväder.

– Vi räknar med att minst 5 000 dyker upp, säger arenachefen till UNT.