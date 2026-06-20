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Fifapresidenten Gianni Infantino. (Andre Penner /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Fifachefen buades ut under Sveriges VM-match

Av Jacob Ruderstam
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Gianni Infantino, president för det internationella fotbollsförbundet Fifa, buades ut när han dök upp på storbildsskärmen på arenan i Houston, rapporterar Sportbladet. Många svenska supportrar ser matchen på plats och enligt tidningen hördes buropen tydligt av åskådarna.

Infantino har bland annat kritiserats för hur han styr förbundet och de nära banden till Donald Trump.

Fifachefen satt bredvid det svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström.

Även Fifas svenske generalsekreterare satt på samma sektion som Infantino
Aftonbladet
Fifa har anklagats för att politisera fotbollen
www.fotbollskanalen.se

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Fotbolls-VMSveriges VM-resaGianni InfantinoDonald TrumpFotboll