Fifachefen buades ut under Sveriges VM-match

Gianni Infantino, president för det internationella fotbollsförbundet Fifa, buades ut när han dök upp på storbildsskärmen på arenan i Houston, rapporterar Sportbladet. Många svenska supportrar ser matchen på plats och enligt tidningen hördes buropen tydligt av åskådarna.

Infantino har bland annat kritiserats för hur han styr förbundet och de nära banden till Donald Trump.

Fifachefen satt bredvid det svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström.