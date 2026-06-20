Koeman: Sverige är snabba, starka och kan göra mål

Nederländerna spelade oavgjort i sin premiärmatch mot Japan, och om man får tro försnacket inför midsommardagens möte med Sverige, tror de inte att match nummer två kommer att bli mycket enklare.

– De har spelare att räkna med. Sverige är snabba och starka och kan göra mål. Vi måste vara på vår vakt, säger förbundskapten Ronald Koeman, enligt dagstidningen de Volkskrant.

Tidningen lyfter särskilt fram Sveriges offensiva hot: Viktor Gyökeres och Alexander Isak. För det nederländska lagets sida uppges Frenkie de Jong dras med skador, liksom Quinten Timber.

I första omgången mot Japan blev förbundskaptenen kritiserad för ett defensivt byte i slutet av matchen. Han säger sig nu ha lärt sig en läxa.

– Vi fick inte det resultatet vi ville med bytena. Du gör dem alltid av en anledning, men vissa gånger går de bättre än andra.