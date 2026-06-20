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Carl Starfelt i täten för svenska truppen. (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Graham Potter mönstrar samma startelva

Av Daniel Persson
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Startelvorna har släppts inför mötet mellan Sverige och Nederländerna. Och förbundskapten Graham Potter kör på en identisk startelva som senast. Det innebär att såväl Anthony Elanga som Lucas Bergvall får börja på bänken återigen.

I Nederländerna saknas Quinten Timber. Mittfältaren Frenkie de Jongs medverkan var osäker ännu timmar före avspark, men förbundskapten Ronald Koeman har till slut tagit med honom på mittfältet. Koeman gör också en förändring mot startelvan senast då han låter Brian Brobbey ta Crysencio Summervilles plats i anfallet.

Matchen börjar klockan 19 och sänds live på TV4 och refereras av Radiosporten.

Laguppställningarna

Sverige (5–3–2) Kristoffer Nordfeldt – Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Nilsson Lindelöf, Gabriel Gudmundsson – Jesper Karlström, Yasin Ayari, Benjamin Nygren – Viktor Gyökeres, Alexander Isak

Nederländerna (4–3–3) Bert Verbruggen – Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven – Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders – Brian Brobbey, Donyell Malen, Cody Gakpo

Matchen sänds på TV4 Sport
www.tv4play.se
De Jong skadade sig på träning
Sveriges Radio
Fifa direktrapporterar från matchen
www.fifa.com
Matchen spelas i Houston
www.fotbollskanalen.se
Benjamin Nygren alltjämt Potters val före Bergvall
malservice.aftonbladet.se
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Fotbolls-VMSveriges VM-resaRonald KoemanGraham PotterLucas BergvallFotbollHerrlandslaget i fotboll