Graham Potter mönstrar samma startelva

Startelvorna har släppts inför mötet mellan Sverige och Nederländerna. Och förbundskapten Graham Potter kör på en identisk startelva som senast. Det innebär att såväl Anthony Elanga som Lucas Bergvall får börja på bänken återigen.

I Nederländerna saknas Quinten Timber. Mittfältaren Frenkie de Jongs medverkan var osäker ännu timmar före avspark, men förbundskapten Ronald Koeman har till slut tagit med honom på mittfältet. Koeman gör också en förändring mot startelvan senast då han låter Brian Brobbey ta Crysencio Summervilles plats i anfallet.

Matchen börjar klockan 19 och sänds live på TV4 och refereras av Radiosporten.