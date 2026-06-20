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John Guidetti är expertkommentator i TV4:s VM-studio. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Fotbolls-VMReaktioner på Sveriges VM

Experter: Taktikmissar har satt Sverige i klistret

Av Daniel Persson
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Det var tveksamma försvarsinsatser, bland annat av mittbacken Isak Hien, som låg bakom de två nederländska målen under den första halvleken. Det var slutsatsen från experterna i TV4:s VM-studio i paus.

John Guidetti menar att bristande disciplin gjorde att Nederländernas anfallare Brian Brobbey tilläts komma med fart två gånger mot ett svagt svenskt försvar.

– Han kan inte ligga på efterkälke så som han gör på målen, säger han om Hien.

Guidetti: Hien har haft det riktigt tufft
Aftonbladet
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Fotbolls-VMReaktioner på Sveriges VMIsak HienFotbollHerrlandslaget i fotboll