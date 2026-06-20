Experter: Taktikmissar har satt Sverige i klistret
Det var tveksamma försvarsinsatser, bland annat av mittbacken Isak Hien, som låg bakom de två nederländska målen under den första halvleken. Det var slutsatsen från experterna i TV4:s VM-studio i paus.
John Guidetti menar att bristande disciplin gjorde att Nederländernas anfallare Brian Brobbey tilläts komma med fart två gånger mot ett svagt svenskt försvar.
– Han kan inte ligga på efterkälke så som han gör på målen, säger han om Hien.
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