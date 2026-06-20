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Fotbolls-VMReaktioner på Sveriges VM

Krönikor: En förödmjukande förlust som blottar Sverige

Av Daniel Persson
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Självförtroendet var uppskruvat efter 5–1 mot Tunisien, men lika lågt tycks det ha blivit – åtminstone bland tidningskrönikörerna – efter att Nederländerna förnedrade Sverige med samma siffror på midsommardagen.

Skönhetsfläckarna var flera, enligt krönikörerna, och mot den orangea jätten blev Sverige betydligt hårdare straffat än senast. Aftonbladets Erik Niva har svårt att se hur Sverige ska kunna täppa till de problem som nu blottats.

”Vår målvakt kommer ju inte bli bättre de närmaste fem dagarna, våra försvarsspelare kommer varken att bli starkare eller smartare. Och det är framför allt jävligt svårt att se var vi ska kunna hitta en ryggrad”, skriver han.

Både DN:s Johan Esk och TV4:s Lasse Granqvist parafraserar filmrepliken ”Houston, vi har ett problem”, för den situation som Sverige nu har försatt sig i. Esk skriver att han såg samma svagheter i matchen mot Nederländerna som han såg i VM-kvalet, under den tidigare förbundskaptenen.

”Det var som om ingenting hade hänt sedan Jon Dahl Tomassons dagar”, skriver han.

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Fotbolls-VMReaktioner på Sveriges VMJohan EskLasse GranqvistErik NivaFotbollHerrlandslaget i fotboll