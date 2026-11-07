Luftföroreningarna i Indien är för närvarande på så hälsofarliga nivåer att det kan sätta käppar i hjulet för den hinduiska ljusfestivalen Diwali, som firas av uppskattningsvis en miljard människor världen över, rapporterar AP. Firandet på söndagen kännetecknas vanligtvis av omfattande användning av fyrverkerier och smällare, vilket försämrar luftkvaliteten ytterligare.

Indiska myndigheter har beordrat skolor i och omkring Delhi att utföra undervisningen på distans och uppmanat människor att arbeta hemifrån samt skjuta upp privata sammankomster inför firandet, skriver Reuters.