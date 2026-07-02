Skadligt gift sprutas på potatis: ”Skulle vara arg”

Ett bekämpningsmedel som sprutas på svensk potatis kan vara skadligt för hjärnans utveckling. Den bedömningen gör forskare vid Stockholms universitet, enligt SVT Nyheter. Störst är risken för barn som bor i närheten av besprutade fält.

Svampmedlet fluazinam godkändes av EU 2008 men de svenska forskarna har gjort en egen analys av en 20 år gammal studie och anser att godkännandet bygger på felaktig grund.

– Jag skulle vara arg över att dessa medel sprejats i mitt närområde, där det nu visar sig att en allvarlig effekt inte upptäckts och rapporterats, säger forskaren Axel Mie.