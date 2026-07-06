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Arkivbild av potatis. (Annika Byrde / NTB)
Svenska jordbruket

EU vill lätta på regler mot bekämpningsmedel

Av Hedda Hallsenius
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Ett förslag om att lätta på regler för bekämpningsmedel väntas gå igenom i EU innan året är slut. Men kritiska röster höjs i Sverige, rapporterar SVT Nyheter.

– Med den förändringen finns en risk för att skyddet för hälsa och miljö minskar, säger Katarina Lundberg på Kemikalieinspektionen.

Företagen som tillverkar bekämpningsmedlen är också ansvariga för att de säkerhetstestas, vilket kritiker menar är en intressekonflikt.

Enligt EU:s förslag på nya regler ska bekämpningsmedel som redan godkänts slippa omprävningar. Forskaren Axel Mie på Stockholms universitet menar att det kan innebära risker för människors hälsa.

Axel Mie: Tror inte att godkännandesystemet kan leverera den säkerheten vi vill ha
Sveriges Television
Forskare larmar: Hjärnstörande växtgift sprutas på svensk potatis (2 juli)
Sveriges Television
Läs de nya reglerna här
www.consilium.europa.eu
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