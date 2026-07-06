EU vill lätta på regler mot bekämpningsmedel

Ett förslag om att lätta på regler för bekämpningsmedel väntas gå igenom i EU innan året är slut. Men kritiska röster höjs i Sverige, rapporterar SVT Nyheter.

– Med den förändringen finns en risk för att skyddet för hälsa och miljö minskar, säger Katarina Lundberg på Kemikalieinspektionen.

Företagen som tillverkar bekämpningsmedlen är också ansvariga för att de säkerhetstestas, vilket kritiker menar är en intressekonflikt.

Enligt EU:s förslag på nya regler ska bekämpningsmedel som redan godkänts slippa omprävningar. Forskaren Axel Mie på Stockholms universitet menar att det kan innebära risker för människors hälsa.