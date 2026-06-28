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Årets hittills varmaste dag uppmättes i Osby under lördagen. (Jessica Gow/TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

Skånska Osby slår rekord – årets varmaste dag

Av Jacob Ruderstam
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Under lördagen uppmättes 36,8 grader i skånska Osby, en temperatur som nu bekräftats som årets hittills varmaste dag i Sverige. Det rapporterar SVT Nyheter Skåne. Det innebär också en ny skånsk toppnotering.

Det var rejält varmt på flera håll i södra Sverige, och i Skåne slogs flera rekord. Städer som Malmö och Lund har inte upplevt så höga temperaturer tidigare.

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36,3 grader i Lund – har inte varit så varmt sedan mätningarna började 1753
Sveriges Television
Osbys internet la ner på grund av extremvärmen
www.nsk.se
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www.klart.se
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