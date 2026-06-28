Skånska Osby slår rekord – årets varmaste dag

Under lördagen uppmättes 36,8 grader i skånska Osby, en temperatur som nu bekräftats som årets hittills varmaste dag i Sverige. Det rapporterar SVT Nyheter Skåne. Det innebär också en ny skånsk toppnotering.

Det var rejält varmt på flera håll i södra Sverige, och i Skåne slogs flera rekord. Städer som Malmö och Lund har inte upplevt så höga temperaturer tidigare.