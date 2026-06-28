Skånska Osby slår rekord – årets varmaste dag
Under lördagen uppmättes 36,8 grader i skånska Osby, en temperatur som nu bekräftats som årets hittills varmaste dag i Sverige. Det rapporterar SVT Nyheter Skåne. Det innebär också en ny skånsk toppnotering.
Det var rejält varmt på flera håll i södra Sverige, och i Skåne slogs flera rekord. Städer som Malmö och Lund har inte upplevt så höga temperaturer tidigare.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen