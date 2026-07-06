Skogsbrand utanför Borås – upptäcktes av brandflyg

En skogsbrand har rasat under eftermiddagen på ett 100 kvadratmeter stort område utanför Borås, rapporterar bland annat Borås Tidning.

Branden upptäcktes när ett brandflyg flög över området, vilket det gör tre gånger om dagen när det är som torrast.

– Det var en planerad flygning för att kontrollera hela vårt område, säger Jonas Myrén, vakthavande befäl på räddningstjänsten.

Räddningstjänsten har omringat skogsbranden och bedömer att det inte finns någon risk att branden sprider sig.