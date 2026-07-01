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Skolor, elnät och vård – så klarar Sverige en ihållande värmebölja

En termometer i Malmö som närmar sig 35-gradersstrecket. (Johan Nilsson / TT Nyhetsbyrån)

Stängda skolor, pressat elnät och fler värmerelaterade dödsfall. Så skulle Sverige klara sig om, eller när, vi drabbas av en ihållande värmebölja.

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