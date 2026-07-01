Sommarvädret • Omni förklarar
Skolor, elnät och vård – så klarar Sverige en ihållande värmebölja
Stängda skolor, pressat elnät och fler värmerelaterade dödsfall. Så skulle Sverige klara sig om, eller när, vi drabbas av en ihållande värmebölja.
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen