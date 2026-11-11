Flera italienska skolor tog dagens inskickade hot på största allvar, innan de insåg att de utsatts för en hybridattack, skriver La Repubblica.

I Bergamo rusade en vaktmästare in och skrek till eleverna att de omedelbart skulle utrymma. Det för att en anonym brevskrivare skrivit till skolan och uppgett att en bomb skulle explodera. Liknande scener utspelade sig på flera håll.

Först när omfattningen blev klar upphörde skräcken. Utbildningsdepartementet och inrikesministeriet övervakar utvecklingen.

– Det är för lätt att orsaka kaos med larm, säger försvarsminister Guido Crosetto, till tidningen.

– Vem som helst kan skicka ett mejl till en skola, en förskola eller ett flygbolag och säga att det finns en bomb. Det är en strategi som även idioter kan använda.