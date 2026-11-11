Irländsk polis i insats. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

På onsdagen har mejl med bombhot skickats till skolor i Irland, Nordirland och Skottland, skriver Financial Times. Metro rapporterar att hoten ledde till att samtliga skolor i Edinburgh evakuerades under en kortare stund på morgonen.

Men Financial Times rapporterar att brittisk polis behandlar mejlen som falska hot.

”Vår bedömning är att man inte behöver evakuera några skolor eller pausa undervisningen för på grund av innehållet i mejlen”, skriver polisen enligt Metro.

Tidigare under onsdagen har liknande hot riktats mot hundratals skolor i Italien, skriver Gazzetta.