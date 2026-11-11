Polis och föräldrar utanför en grundskola i Milano, Italien den 11 november 2026.

Hoten mot tusentals skolor i Italien var alla undertecknade med det ryskklingande namnet Michail Andropov, enligt italienska Repubblica.

Samma signatur användes i hoten mot mediebolag i bland annat Irland och Bulgarien och mot flygplan runt om i Europa för några dagar sedan, skriver TT.

Hotmejlen skickades via en taiwanesisk universitetsdomän. Där slutar spåren.

– Misstänker man att det skulle vara en statlig aktör, exempelvis Ryssland eller Kina, som ligger bakom hoten måste man fråga sig: Vad skulle de tjäna på det? säger säkerhetsexperten Jörgen Holmlund till SvD, och menar att de har mer att förlora.

Han tror snarare att det rör sig om uppmärksamhetssökande individer, en teori som även italienska politiker har anslutit sig till.