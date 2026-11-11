Polisen har kopplats in för att bringa ordning vid flera av skolorna. Arkivbild.

Hundratals italienska skolor hotades på onsdagen via anonyma massmejl, skriver italienska tidningar. Enligt hoten, som var undertecknade med pseudonym, skulle ”ett folkmord utföras på italienare”.

Hoten sker bara en vecka efter att en våg med liknande hot riktats mot exempelvis flygbolag och tv-stationer.

Bara i Rom drabbades ett 20-tal skolor. Avsändaren var enligt tidningen Il Foglio till synes densamma som nyligen framförde hot mot europeiska tv-stationer.

Flera skolor har valt att evakuera som följd.

Landets försvarsminister Guido Crosetto säger i en kommentar att bombhoten, av allt att döma, är ”en strategi för att så och skapa oro”.